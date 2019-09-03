Район Рудаки: с "бюджетников" удерживают однодневный заработок на строительство флагштока

CA-NEWS (TJ) - Учителей, врачей и других сотрудников государственных структур в районе Рудаки попросили перечислить свой однодневный заработок на завершение строительства юбилейного объекта, который президент страны должен сдать во время визита в этот район.

Власти предупреждают, что это добровольная, а не принудительная инициатива.

Сотрудники бюджетной сферы района связались с Радио Озоди и посетовали, что отказаться от «инициативы» невозможно, потому что однодневный заработок просто удерживают, а тех, кто возмущается, грозят уволить.

В распоряжение Радио Озоди попали две копии документа за подписью Рустама Акрамзода, председателя района Рудаки, которые подтверждают сказанное врачами и учителями.

В первом документе, подписанном в мае, содержится просьба к работникам бюджетной сферы перечислить свой однодневный заработок «для благоустройства» в честь 30-й годовщины независимости страны.

Во втором документе от 27 августа работников бюджетной сферы просят перечислить на специальный расчетный счет свой однодневный заработок на завершение строительства юбилейного объекта, в открытии которого примет участие президент Таджикистана.

Ожидается, что глава государства отправится с рабочим визитом в район Рудаки в середине сентября.

Давлатманд Боронзода, председатель аппарата хукумата района Рудаки, сказал Радио Озоди, что председатель района попросил работников бюджетной сферы, предпринимателей и дехкан помочь в «строительстве юбилейного объекта», который будет сдан в ходе рабочего визита президента в район.

«Поскольку доходная часть бюджета «хромает», председатель района попросил оказать содействие в строительстве юбилейного объекта и перечислить свой однодневный заработок для этой цели. Это всё добровольно. Для того, кто хочет процветания своего края, кто является патриотом, это не составит труда. А нет, так ничего страшного, найдем выход», - сказал Боронзода.

По его словам, в мае такое обращение «раиса» было единодушно принято и все «бюджетники» без вопросов пожертвовали своим однодневным заработком.

Власти не называют общий объем средств, полученных за счет удержания однодневного заработка работников бюджетной сферы района Рудаки, но осведомленный источник на условиях анонимности сообщил, что речь идет о порядка 500 тыс сомони.

Давлатманд Боронзода, глава аппарата хукумата района Рудаки, сказал, что эти средства пойдут на строительство 45-метрового флагштока и реконструкцию нескольких дорог, по которым проедет президент. По предварительной программе, Эмомали Рахмон откроет в этом районе две школы, теплицу и несколько объектов, построенных предпринимателями.

Такая «инициатива» властей вызвала недовольство среди «бюджетников».

Зайнаб, учительница одной из школ района Рудаки, сказала, что за последние четыре месяца это уже второй «добровольный сбор», когда на деле с них просто удерживают однодневный заработок и уведомляют об этом постфактум.

«Первый раз сказали «для благоустройства», сейчас говорят, приедет президент и нужно встретить его достойно», - сетует Зайнаб.

Женщина получает 900 сомони в месяц, соответственно, ее однодневный заработок составляет 45 сомони. По ее словам, на эти деньги она может обеспечить свою семью растительным маслом на целый месяц. «С нашей и так мизерной зарплаты удерживают еще за членство в партии и подписки», - поделилась она.

Бахриниссо, работающая также учителем, говорит, что деньги, отдававемые «добровольно», сразу снимаются со счета и им на карту поступает меньшая сумма. По ее словам, выражать недовольство по этому поводу все равно что подписать свое увольнение.

«В мае в школе состоялось собрание, сообщили нам об удержании с зарплаты. И всё, просто поставили перед фактом и не спрашивали нашего согласия. Никто не жалуется в открытую, потому что сразу будет уволен», - говорит она.

Об этом же сообщили еще два учителя и врач из района Рудаки.

Гулшода Исломова, директор сельской школы Заркамар района Рудаки, сказала, что преподавательский состав школы положительно отреагировал на просьбу председателя района.

«В нашей школе все согласны, никто не возмущается. Составили список, все подписали без проблем», - подчеркнула она.