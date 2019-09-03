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  3 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Россия и Монголия подписали бессрочный договор о всеобъемлющем партнерстве

CA-NEWS (MNG) -  Президент России Владимир Путин подписал со своим монгольским коллегой Халтмаагийном Баттулгой бессрочный договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Об этом стало известно во время совместной пресс-конференции лидеров двух стран по итогам переговоров, передает "Ъ".

«Приятно отметить, что мы обновили протокол о продлении срока межправительственного соглашения об оказании безвозмездной военно-технической помощи от 2004 года»,— сказал господин Баттулга.

Всего Россия и Монголия заключили десять соглашений о развитии сотрудничестве стран, в том числе в области борьбы с терроризмом. Кроме того, Москва и Улан-Батор возобновят действие соглашения об оказании Монголии военно-технической помощи на безвозмездной основе от 3 марта 2004 года.

Подписаны меморандум о взаимопонимании между ПАО «Россети» и ООО «Эрдэнэс Монгол», соглашение о сотрудничестве между Российским фондом прямых инвестиций и ООО «Ди Би Эм Ассет Менежмент». Согласно договоренностям, «Росгеология» и агентство полезных ископаемых и нефти Монголии совместно начнут изучать недра страны.

«Считаем, что такое сотрудничество окажет положительное влияние на торгово-инвестиционные связи между нашими странами»,— сказал господин Путин. Он также поприветствовал стремление Монголии налаживать более тесные рабочие контакты с Евразийским экономическим союзом.

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