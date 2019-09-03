Президент Казахстана принял верительные грамоты у послов десяти государств

CA-NEWS (KZ) - Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты у чрезвычайных и полномочных послов в Республике Казахстан по совместительству. Церемония традиционно состоялась в резиденции «Акорда».

Верительные грамоты Главе государства вручили послы Лесли Ача Опоку-Уаре (Республика Гана), Густаво Адольфо Лопес Кальдерон (Республика Гватемала), Карстен Сендергорд (Королевство Дания), Майк Санго (Республика Зимбабве), Андрей Негуца (Республика Молдова), Джон Мацца (Республика Сан-Марино), Бранко Раковец (Республика Словения), Рамиз Башич (Черногория), Симон Марко Мумви (Объединенная Республика Танзания), Манаса Такгисакибау (Республика Фиджи).

Обратившись с краткой речью к представителям дипломатического корпуса, Президент Казахстана выразил готовность к дальнейшему укреплению политического диалога и развитию торгово-экономического сотрудничества.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал послам успехов в их благородной миссии и передал наилучшие пожелания и приветствия главам их государств.