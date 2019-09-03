В Узбекистане один человек погиб в результате ДТП с автобусом
- Узбекистан, происшествия
- 16:46, 03 сентября 2019
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CA-NEWS (UZ) - Грузовик и автобус столкнулись сегодня, 3 сентября, около 7 часов утра в Самаркандской области Узбекистана. Один человек погиб на месте, 22 получили ранения, сообщили местные СМИ.
В автобусе находился 31 человек. Первая бригада скорой помощи приехала на место аварии уже через пять минут после вызова, еще семь прибыли чуть позже. Всех пострадавших они доставили в Джамбайское районное медицинское объединение, где к работе подключились нейрохирурги, хирурги и травматологи.
Позднее шестерых пациентов перевезли в Самаркандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.