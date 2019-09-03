Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин встретился с главой Chevron

CA-NEWS (KZ) - Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин обсудил с председателем совета директоров компании «Шеврон» (Chevron) М.Уиртом перспективы взаимодействия в сфере нефтедобычи, сообщает пресс-служба правительства РК.



Глава правительства отметил, что за прошедшие годы Казахстан выстроил с компанией «Шеврон» тесное и взаимовыгодное сотрудничество. Аскар Мамин выразил заинтересованность в повышении доли местного содержания в закупках компании в реализуемых проектах.

Стороны обсудили проект будущего расширения «Тенгизшевройл» (ТШО) стоимостью 36,8 млрд. долл. Завершение проекта в 2022 г. увеличит добычу ТШО на 12 млн. тонн в год.

М.Уирт представил информацию о деятельности «Шеврон» и подчеркнул продуктивность проектов компании на территории Казахстана.

Сотрудничество Казахстана с «Шеврон» осуществляется по проектам: Тенгиз (50%), Карачаганак (18%) и Каспийский трубопроводный консорциум (15%). В дополнение к добыче и транспортировке энергоносителей «Шеврон» обеспечивает работу Атырауского завода полиэтиленовых труб (АЗПТ) и Атырауского завода трубопроводной арматуры (АЗТА) и др.

Во встрече приняли участие Министр энергетики К.Бозумбаев, председатель правления АО «КазМунайГаз» А.Айдарбаев и аким Атырауской области Н.Ногаев.