Главой Комитета по делам религий Узбекистана назначен чиновник Службы госбезопасности

CA-NEWS (UZ) - Назначен новый председатель Комитета по делам религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

Как сообщает издание Kun.uz, на эту должность назначен Абдугофур Ахмедов, ранее занимавший пост в системе Службы государственной безопасности.

Напомним, ранее, председатель Комитета по делам религии Жасур Акромов и его заместитель – директор информационно-исследовательского центра по изучению религиозно-социальных процессов Нуриймон Абулхасан были освобождены от занимаемых должностей в связи с назначением на другие должности.