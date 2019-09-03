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  3 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Главой Комитета по делам религий Узбекистана назначен чиновник Службы госбезопасности

CA-NEWS (UZ) -  Назначен новый председатель Комитета по делам религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

Как сообщает издание Kun.uz, на эту должность назначен Абдугофур Ахмедов, ранее занимавший пост в системе Службы государственной безопасности.

Напомним, ранее, председатель Комитета по делам религии Жасур Акромов и его заместитель – директор информационно-исследовательского центра по изучению религиозно-социальных процессов Нуриймон Абулхасан были освобождены от занимаемых должностей в связи с назначением на другие должности.

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