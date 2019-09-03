Интерактивная карта погоды по Центральной Азии на 4 сентября

CA-NEWS (KG) - Прогноз погоды по Центральной Азии на 4 сентября от чешской компании Windy.com.

Самая максимальная температура будет наблюдаться в Мары +32 (Туркменистан).

Самая низкая температура: в Костанай +17.

*на нижней шкале нажмите кнопку: "Воспроизведение", чтобы увидеть как будет меняться погода по Центральной Азии до 12 сентября. Внизу имеется обозначение от 0 до 40+ градусов жары

Cогласно британскому сайту Weather online, в странах Центральной Азии 4 сентября погода будет держаться при следующих температурах:

В Казахстане:

В Кыргызстане:

В Таджикистане:

В Туркменистане:

В Узбекистане: