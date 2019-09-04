Итоги официальной встречи президентов России и Монголии

CA-NEWS (MNG) - Президент России Владимир Путин и его монгольский коллега Халтмаагийн Баттулга подписали постоянный договор о дружбе и всеобъемлющем стратегическом партнерстве в ходе визита российского лидера в восточноазиатскую страну.

Документ, подписанный 3 сентября в столице Монголии Улан-Баторе, основан на существующем Договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве 1993 года.

Отношения между двумя соседями "поднялись на совершенно новый уровень всестороннего стратегического партнерства", сказал Баттулга во время церемонии подписания.

Российский лидер заявил, что новый договор "отражает взаимное стремление вывести взаимодействие на более высокий уровень и решает основные долгосрочные задачи, стоящие перед Россией и Монголией".

Россия "традиционно является надежным поставщиком энергии для Монголии", заявил Путин, отметив, что российская государственная нефтяная компания "Роснефть" "обеспечивает большую часть спроса страны на нефтепродукты".

Путин поздно вечером 2 сентября прибыл в Улан-Батор, где он также принял участие в праздновании 80-й годовщины совместной победы двух стран над японскими войсками 20 августа - 16 сентября 1939 года вдоль реки Халхин-Гол. В интервью, опубликованном на сайте Кремля перед своим визитом, российский президент заявил, что победа «была одной из причин, по которой Япония не напала на Советский Союз в 1941 году и задержала его вступление во Вторую мировую войну».

Путин сказал монгольской газете Өдрийн сонин, что инфраструктурные проекты будут в центре внимания его поездки, в том числе для государственной компании "Российские железные дороги" по модернизации железной дороги Улан-Батор. «Это важная транспортная артерия для Монголии», - сказал он.

Монгольский президент поблагодарил ВВП за согласие выделить 100 млрд руб, которые будут вложены в развитие монгольских железных дорог, энергетику и другие сферы. Россети пообещали изучить возможность строительства новой ЛЭП из Тувы в Монголию, что стало бы существенным подспорьем для местной экономики.

«Сегодня российско-монгольское сотрудничество носит комплексный и многосторонний характер и охватывает политические, торгово-экономические, инвестиционные, финансовые, сельскохозяйственные, научные, образовательные, культурные и спортивные сферы», - сказал Путин.

По данным Кремля, двусторонняя торговля между Россией и Монголией в прошлом году увеличилась на 21 процент по сравнению с предыдущим годом и достигла 1,65 миллиарда долларов. За первые шесть месяцев этого года товарооборот подскочил на 11 процентов до 800 миллионов долларов.

После своего последнего визита в страну Путин вылетел в российский дальневосточный российский портовый город Владивосток для участия в ежегодном Восточном экономическом форуме, который пройдет с 4 по 6 сентября.

Также президент Монголии вылетел из страны во Владивосток с той же целью.