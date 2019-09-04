В Ташкенте гимнастка цирка упала с высоты во время выступления

CA-NEWS (UZ) - Во время праздничных выступлений 1 сентября артистка Ташкентского цирка воздушная гимнастка Ирина Вальтер сорвалась с высоты во время выступления. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры.

«Ей оперативно оказали первую помощь. Медицинское обследование выявило растяжение связок левой ноги. Сейчас она чувствует себя хорошо и получает лечение в домашних условиях», – говорится в сообщении Минкультуры.

В Минкульте отметили, что Ирина Вальтер - многопрофильная артистка и работает в цирке уже более 15 лет.

Ранее видео инцидента распространилось в социальных сетях.