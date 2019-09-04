АБР выделит Монголии кредит в $27 млн на поддержку проекта по упрощению процедур международной торговли

CA-NEWS (MNG) - Азиатский банк развития (АБР) 3 сентября объявил об одобрении кредита в $27 млн в качестве дополнительного финансирования для поддержки осуществляемого Монголией проекта по упрощению процедур международной торговли.

«Повышение эффективности и прозрачности торговых процессов имеет важное значение для содействия торговле и транспорту в Монголии», - говорится в заявлении Далайхуу Өнөржаргал, сотрудницы АБР по региональному сотрудничеству в стране.

Она отметила, что поддержка АБР поможет правительству Монголии устранить узкие места и снизить торговые издержки за счет восстановления и предоставления пограничных сооружений в пунктах пересечения границы (ППГ).

Дополнительное финансирование для продолжающегося Регионального проекта по улучшению пограничных услуг позволит дополнительно модернизировать ППГ в Бичигте, граничащем с Китаем на востоке; и Боршоо, граничащему с Россией на западе, по данным банка.

Считается, что эти два ППГ стали воротами для двусторонней и транзитной торговли Монголии с Китаем и Россией и через них.

АБР стремится к достижению процветающей, включительно, упругой и устойчивой Азии и Тихого океана, тем временем поддерживая усилия по ликвидации крайней нищеты. В 2018 году были приняты обязательства по новым кредитам на сумму 21,6 миллиарда долларов.

Основанный в 1966 году, АБР насчитывает 68 членов, в том числе 49 из региона.