Осужденный за разглашение госсекретов узбекский милиционер написал письмо президенту США с просьбой о помощи

CA-NEWS (UZ) - Начальник Отдела внутренних дел города Ферганы майор милиции Дильмурод Мадалиев, осужденный за разглашение государственных секретов попросил главу Белого дома помочь ему добиться пересмотра его уголовного дела и реабилитации.

Свое письмо на имя президента Соединенных Штатов Америки Дильмурод Мадалиев написал 19 августа этого года, передает Centralasian.org.

Мадалиев говорит, что перед тем, как обратиться с письмом к президенту США, он «300 раз обращался в правоохранительные и судебные органы Узбекистана, но так и не смог получить ответа».

В начале 2011 года Дильмурод Мадалиев был назначен начальником ОВД города Ферганы, но уже в мае того же года был задержан по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей 162 («Разглашение государственных секретов») УК Узбекистана. Позже суд приговорил его к восьми годам лишения свободы. После шести лет в тюрьме он вышел на свободу.

В обвинительном заключении сказано, что Мадалиев без разрешения показал одному из своих подчиненных секретные документы. Однако, какие именно секреты содержались в этих документах, в обвинительном заключении не говорится.

Сам Мадалиев утверждает, что в ОВД города Ферганы никогда не было секретных документов, а выдвинутые против него обвинения – клевета.

Бывший начальник ферганской милиции говорит, что считает себя жертвой сотрудников прокуратуры.

Отправившие Мадалиева за решетку прокурорские работники в этом году сами оказались в местах лишения свободы за коррупционные преступления, взяточничество и злоупотребление служебными полномочиями.

Напомним, что в июне этого года бывший заместитель генпрокурора Узбекистана Улугбек Суннатов был приговорен к 19 годам заключения, а его коллеги Улугбек Хуррамов и Джамшид Файзиев к 14 и 13 годам заключения соответственно.

В материалах уголовного дела, возбужденного в отношении экс-начальника ферганской милиции Дильмурода Мадалиева, имеются подписи вышеперечисленных лиц.

Мадалиев утверждает, что оказался жертвой прокуроров из-за того, что был осведомлен о всех проделках, в частности, «о взяточничестве и разврате этих высокопоставленных чиновников».

По словам Дильмурода Мадалиева, он знал о том, что сотрудники правоохранительных органов Ферганы ежемесячно собирали для этих прокуроров большую взятку.

Мадалиев назвал приговор высокопоставленным чиновникам «торжеством справедливости».

– Но то, что наши судебные органы отказываются от пересмотра дел лиц, пострадавших из-за действий этих чиновников, наводит тень на эту справедливость. Мне известно, что американские инвестиции приходят в Узбекистан взамен прозрачности нашей экономики. Кроме экономики, США также оказывают материальную помощь правоохранительным и судебным органам Узбекистана. Поэтому я считаю, что эта помощь должна быть взамен проведения реформ и той же прозрачности в наших правоохранительных и судебных органах. Именно на эти аспекты я обратил внимание в своем письме президенту Дональду Трампу, – говорит Дильмурод Мадалиев.

Верховный суд Узбекистана в своем ответном письме на жалобу Дильмурода Мадалиева указал на отсутствие оснований для пересмотра его дела.

Дильмурод Мадалиев говорит, что пока не получил от Дональда Трампа ответ на свое письмо.

– Я верю в то, что получу ответное письмо от президента Трампа. Верю также в пересмотр своего дела и реабилитацию. Виновные наказаны, теперь осталось только восстановить справедливость в отношении жертв этих чиновников. Я думаю, что Дональд Трамп, как человек, имеющий возможность повлиять на любую ситуацию, сможет помочь реабилитировать имя обычного узбекского милиционера, – сказал Дильмурод Мадалиев.

Как сообщил сотрудник посольства США в Ташкенте, автор письма президенту Трампу получит извещение после окончания праздничных дней.