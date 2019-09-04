РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Таджикистан и Пакистан обсудили экономическое сотрудничество

CA-NEWS (TJ) -  3 сентября текущего года в министерстве экономического развития и торговли Таджикистана состоялась встреча министра Неъматулло Хикматуллозода с чрезвычайным полномочным послом Исламской Республики Пакистан Имрон Хайдаром, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам укрепления торгово-экономического сотрудничества, в том числе использования возможностей энергетического сектора, соответствующего использования транзитных потенциалов стран, развития частного сектора и инвестиционного климата, диверсификации внешней торговли и развития туризма.

В конце встречи стороны выразили готовность для дальнейшего сотрудничества.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Таджикистане сумма задолженности по зарплатам превысила $3,9 млн
  • Восемь человек пострадали при взрыве в ресторане под Душанбе
  • Двое граждан Узбекистана погибли в ДТП в Омске
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×