Таджикистан и Пакистан обсудили экономическое сотрудничество

CA-NEWS (TJ) - 3 сентября текущего года в министерстве экономического развития и торговли Таджикистана состоялась встреча министра Неъматулло Хикматуллозода с чрезвычайным полномочным послом Исламской Республики Пакистан Имрон Хайдаром, сообщает пресс-служба ведомства.



В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам укрепления торгово-экономического сотрудничества, в том числе использования возможностей энергетического сектора, соответствующего использования транзитных потенциалов стран, развития частного сектора и инвестиционного климата, диверсификации внешней торговли и развития туризма.

В конце встречи стороны выразили готовность для дальнейшего сотрудничества.