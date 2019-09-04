Токаев обсудил с представителем ОБСЕ общественно-политическую ситуацию в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3 сентября принял Верховного комиссара по делам национальных меньшинств ОБСЕ Ламберто Заньера, сообщает Акорда.

В ходе встречи собеседники обсудили общественно-политическую ситуацию в Казахстане, включая вопросы формирования и реализации государственной политики в сфере межэтнических отношений.

Заньер проинформировал о текущих аспектах работы и перспективах сотрудничества Офиса Верховного комиссара с Ассамблеей народа Казахстана.

В контексте задач по политической трансформации общества, обозначенных в Послании народу Казахстана от 2 сентября, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на запуск работы Национального совета общественного доверия. Особое внимание в ходе беседы было уделено новым принципам молодежной политики, призванной расширить участие молодых граждан в общественной жизни государства, привить им навыки активной жизненной позиции.

Ламберто Заньер высоко оценил казахстанскую модель межэтнического и межрелигиозного согласия, усилия государства по укреплению единства нации и созданию условий для развития языков различных этнических групп.

Глава государства и Верховный комиссар также обменялись мнениями о текущей ситуации в области межэтнических отношений в зоне ответственности ОБСЕ.