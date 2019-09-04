Мамин доложил Токаеву информацию о подготовке плана действий по реализации Послания

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию Премьер-министра Аскара Мамина о подготовке общенационального плана действий по реализации Послания народу Казахстана от 2 сентября.

Глава государства подчеркнул, что страна вступает в новый этап политических и социально-экономических реформ. Исполнение данный обещаний, по его словам, потребует серьезной и слаженной работы в центре и в регионах, включая разработку ряда законопроектов и других нормативно-правовых актов.

«Только своевременная и качественная реализация Послания обеспечит повышение уровня жизни граждан и структурную модернизацию экономики. Задачи, поставленные в Послании, должны быть неукоснительно исполнены в установленные сроки. Отрадно, что Правительство уже начало работу по разработке общенационального плана действий. Времени на раскачку нет. Руководители всех министерств и ведомств, акиматов будут нести персональную ответственность за эффективное и своевременное осуществление реформ», - заявил Касым-Жомарт Токаев.