В Кашкадарье сотруднику МВД, отказавшемуся от взятки в 13 миллионов, вручили премию в 10 миллионов сум

CA-NEWS (UZ) - В Кашкадарьинской области 2 сентября состоялась церемония награждения сотрудников УВД. В ходе мероприятия начальник областного управления ВД капитан Раим Садыков, который не взял 13 миллионов сум ($1,4 тыс), предложенных в качестве взятки, получил премию в размере 10 миллионов сумов ($1 тыс).

Случай с предложенной взяткой произошёл 11 августа текущего года, сообщило издание Дарё.уз.

Старший лейтенант Уктам Ахмедов из Гузарского РОВД также участвовал в раскрытии преступления, и отказался от взятки в размере 400 000 сум в обмен на «сокрытие» деяний преступников. Ему была вручена премия в размере 800 000 сумов.

На мероприятии также наградами за мужество и отвагу отметили группу сотрудников в честь 28-й годовщины независимости Узбекистана.