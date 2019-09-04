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  4 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Таджикистана подписал указ об осеннем армейском призыве

CA-NEWS (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рамхон 3 сентября подписал указ об увольнении в запас военнослужащих, отслуживших установленные сроки военной службы и очередном призыве граждан Республики Таджикистан 1992-2001 годов рождения на военную службу, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно указу в октябре-ноябре 2019 года из рядов Вооруженных сил Таджикистана будут уволены военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы.

Согласно другому пункту президентского указа в октябре-ноябре текущего года в армейские ряды будут призваны граждане мужского пола, достигшие ко дню призыва 18 летнего возраста, а также граждане старших призывных возрастов РТ, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу.

Министерству обороны, председателям призывных комиссий Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов поручено осуществлять призыв граждан за счет тщательного отбора призывников в пограничные войска, Национальную гвардию и в войсковые части специального назначения, с учетом особенностей службы в этих подразделениях, осуществлять их комплектование в первоочередном порядке с участием представителей органов безопасности и внутренних дел.

Министерству здравоохранения и социальной защиты населения поручено мобилизовать опытных врачей и специалистов для контрольного медицинского освидетельствования призывников, призванных призывными комиссиями.

Министерству культуры, Комитету по делам молодежи и спорту, Комитету по телевидению и радио поручено широко освещать ход организации и проведения призыва граждан на военную службу и пропагандировать службу в Вооруженных Силах.

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