РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Вопрос о Назарбаеве на $20 тыс. задали в индийском телешоу

CA-NEWS (KZ) -  В Индии участник телевизионной игры Kaun Banega Crorepati ответил на вопрос о Нурсултане Назарбаеве и столице Казахстана, тем самым выиграв $20 тыс., передат NUR.KZ

Kaun Banega Crorepati является индийским аналогом одной из самых популярных телепрограмм в мире - "Кто хочет стать миллионером".

На днях в Сети появилось видео очередного выпуска, в котором прозвучал вопрос о казахстанской столице и Нурсултане Назарбаеве.

Вопрос звучал так: "В какой стране в 2019 году столица была переименована в честь первого президента Нурсултана Назарбаева?"

На кону стояло 20 тысяч долларов. Игроку предстояло выбрать один из четырех предложенных вариантов - Кыргызстан, Казахстан, Косово, Кения.

И знаток ответил правильно.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Около 500 человек вышли на площадь Жанаозена на акцию протеста против строительства 55 китайских предприятий (видео)
  • В Казахстане назвали причину высоких цен на авиабилеты
  • Президент Казахстана принял верительные грамоты у послов десяти государств
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×