Вопрос о Назарбаеве на $20 тыс. задали в индийском телешоу

CA-NEWS (KZ) - В Индии участник телевизионной игры Kaun Banega Crorepati ответил на вопрос о Нурсултане Назарбаеве и столице Казахстана, тем самым выиграв $20 тыс., передат NUR.KZ

Kaun Banega Crorepati является индийским аналогом одной из самых популярных телепрограмм в мире - "Кто хочет стать миллионером".

На днях в Сети появилось видео очередного выпуска, в котором прозвучал вопрос о казахстанской столице и Нурсултане Назарбаеве.

Вопрос звучал так: "В какой стране в 2019 году столица была переименована в честь первого президента Нурсултана Назарбаева?"

На кону стояло 20 тысяч долларов. Игроку предстояло выбрать один из четырех предложенных вариантов - Кыргызстан, Казахстан, Косово, Кения.

И знаток ответил правильно.