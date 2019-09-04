Пьяные казахстанцы устроили потасовку в отеле Эмиратов

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CA-NEWS (KZ) - На территории одного из отелей ОАЭ во время совместного распития произошла потасовка между "разгоряченными" казахстанцами, передает Zakon.kz.

Недавно на территории одного из отелей ОАЭ во время совместного распития произошла потасовка между казахстанцами. Прибывшие стражи порядка оформили дело по фактам не только драки, но и употребления алкогольных напитков. В последующем на основании примирения сторон производство по драке было прекращено, однако материалы по второму передали в суд.

- В результате казахстанцы, помимо испорченного отдыха для себя и своей семьи, были оштрафованы на крупную сумму, - сообщили в Генконсульстве.

По статистике ведомства, наиболее часто туристы имеют проблемы с законом в связи с употреблением алкогольных напитков.

- Согласно законодательству, алкогольные напитки на территории страны разрешено употреблять только при наличии лицензии. Однако в действительности в большинстве отелей и ресторанов алкоголь подается открыто. Главной причиной задержаний является не само распитие, а вовлечение в различные конфликтные ситуации после употребления алкоголя. При этом, согласно местным нормам, нахождение лица в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, пусть даже в легкой степени, выступает не только в качестве отягчающего обстоятельства, но и как самостоятельный состав правонарушения. В этой связи, в преддверии туристического сезона в ОАЭ Генеральное консульство рекомендует всем туристам учитывать данную особенность местного законодательства, - резюмировали там.