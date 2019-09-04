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  4 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Баку таможенники пресекли попытку незаконного вывоза в Туркменистан валюты и драгоценностей

CA-NEWS (TM) -  Таможенные органы предотвратили незадекларированный вывоз из Азербайджана в Туркменистан $30 тыс., сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

Попытка незаконного вывоза незадекларированных $30 тыс. и 288,38 гр золотых изделий была совершена группой граждан Туркменистана. Их действия вызвали подозрение у сотрудников ГТК. При личном осмотре у одного из них была обнаружена иностранная валюта, у остальных – золотые изделия, - говорится в сообщении ведомства.

Незадекларированная валюта и золотые изделия были обнаружены сотрудниками Главного таможенного управления по энергетическим ресурсам и в морском транспорте в Бакинском международном морском торговом порту.

По факту ведется разбирательство.

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