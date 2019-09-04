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  4 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане подарки для первоклассников раздают только детям бюджетников

CA-NEWS (TM) -  В последние 3-4 года, первоклассники, чьи родители работают в государственных организациях и учреждениях, получают в подарок школьные наборы.

В набор на общую сумму в 120 манатов ($33 по официальному курсу) входят портфель и канцтовары, сообщили Хроники Туркменистана.

Списки первоклассников составляются заранее и централизовано. Потом, готовые подарки распределяются по учреждениям и организациям и вручаются родителям от имени президента.

Этим, однако, недовольны безработные и те, кто занимается мелкой торговлей и другим частным бизнесом. Люди считают это несправедливым.

– У них есть постоянная работа и стабильная зарплата, а им еще подарки выдают. У меня на еду не всегда хватает, но я должна и ребенка в школу сама собирать! – возмутилась женщина, торгующая на базаре.

Так же об этом высказывались и многие другие люди, не работающие на госпредприятиях, особенно в сельской местности.

Как ранее сообщала «Хроника Туркменистана», в этом году торговля на школьных базарах идет вяло. Многие родители оказались не в состоянии купить ребенку все необходимое. В связи с этим магазины начали предлагать форму и другие товары для школьников в рассрочку на три месяца.

Помимо школьных наборов всем первоклассникам вручается еще один подарок от президента – ноутбук. Раньше это были полноценные компьютеры «Lenovo», но в последние годы их заменили игрушечными.

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