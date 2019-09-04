Более тысячи узбекистанцев могут лишиться гражданства

CA-NEWS (UZ) - Граждане Узбекистана, выехавшие в за границу более трех лет назад, и не вставшие на учет, могут лишиться гражданства, сообщило посольство Узбекистана в Москве.

В данный список попали 1150 граждан республики, которые выехали на постоянное жительство за границу более трех лет назад.

По предварительным данным, все они до сих пор не встали на консульский учет. В этой связи, в соответствии со статьей 21 Закона О гражданстве Республики Узбекистан, в отношении указанных лиц рассматривается вопрос оформления утраты их гражданства, сообщает посольство.