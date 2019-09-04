Власти Самарканда признались в массовой травле собак

CA-NEWS (UZ) - Хокимият (администрация) города Самарканда прокомментировал массовое отравление собак. Данные действия были организованы рабочей группой городского отдела ветеринарии и развития животноводства, сообщает пресс-служба хокимията в Телеграм-канале.

В связи с увеличением числа бездомных животных и частыми случаями нападения на прохожих, была создана рабочая группа по уничтожению животных.

Бродячих собак ликвидировали с помощью ядовитых приманок. Но один из членов рабочей группы дал приманку домашней собаке. Его действия не соответствовали инструкциям. Так как такого задания не было. За то, что сотрудник действовал произвольно, не следуя указаниям, будут применены меры в рамках закона, — говорится в сообщении хокимията.

С 28 по 31 августа рабочая группа обошла 2905 домов Самарканда и зарегистрировала 1003 собаки, у которых есть хозяева. 262 собакам сделали прививку от бешенства, остальные уже были привиты в этом году.

Ранее издание Repost опубликовало видео организованной травли животных в Самарканде. Как сообщалось, 29 августа неизвестные люди массово подбрасывали отравленные крысиным ядом сосиски под двери домов.