Во Владимире в ходе рейдов задержаны 80 таджикских мигрантов. Им грозит депортация

CA-NEWS (TJ) - 80 таджикских мигрантов задержаны в ходе рейдов во Владимире за нарушение правил пребывания на территории России, передает Радио Озоди.



Власти этой страны сообщили, что мигранты нарушили действующее миграционное законодательство и подлежат депортации.

Задержанные мигранты в основном работали на строительных объектах и складах.

Одил Дустов из кишлака Урметан Айнинского района тщетно пытается помочь своим землякам, которые сейчас находятся в изоляторе УФМС. Среди 80 задержанных мигрантов во Владимире 18 человек – уроженцы кишлака Урметан Айнинского района Согдийской области.

Собеседник сказал 4 сентября, что многим его соотечественникам грозит депортация из-за сущих пустяков – например, из-за того, что во время рейда мигранта не оказалось по месту регистрации.

«Условия в изоляторе плохие. Им даже не дают еду. Нам сказали, чтобы мы сами купили им авиабилеты. Сейчас собираем деньги, чтобы купить билеты домой для 6 человек», - сказал Дустов.

На прошлой неделе УМВД России по Владимирской области с целью выявления нелегальных мигрантов провело масштабные рейды во Владимире. Таджикская сторона заявила, что проинформирована о задержаниях мигрантов.

Иброхим Ахмад, пресс-секретарь представительства Минтруда Таджикистана в России, сказал 4 сентября, что связывался с администрацией Владимира по этому поводу.

По его словам, ему сообщили, что задержаны мигранты, нарушившие правила пребывания на территории России. «Мы готовы защищать интересы граждан Таджикистана. Если выяснится, что, действительно, в ходе рейдов были факты несправедливого задержания, то мы приложим все усилия и будем защищать соотечественников. Но если со стороны задержанных были факты нарушения миграционного законодательства, то, увы, мы ничем не сможем помочь, закон для всех един», - подчеркнул Иброхим Ахмад.

За последние четыре года, после того, как были введены патенты, из России были депортированы тысячи таджикских мигрантов. Правозащитники говорят, что российские суды рассматривают иммиграционные дела изолированно, и зачастую решения выносятся без участия мигрантов.

Каромат Шарипов, защитник прав мигрантов, который сам два года назад был депортирован из России, говорит, что кампания по высылке таджикских трудовых мигрантов с каждым днем набирает обороты. По его словам, каждый месяц в Таджикистан высылаются несколько сотен мигрантов из разных регионов России, треть из них не имеет права во въезд в Россию.

«Корень проблемы – политический. Россия таким образом использует рычаг давления на Таджикистан, чтобы тот присоединился к ЕАЭС. Москва не скрывает, что проблема именно в этом. Таджикистан должен либо обеспечить своих граждан работой внутри страны, либо найти альтернативные для трудовой миграции страны, либо найти способы защиты соотечественников в России либо все-таки вступить в ЕАЭС», - сказал Шарипов.

Таджикские власти заявляют, что полмиллиона таджикских граждан, а российская сторона - что более одного миллиона - находятся в трудовой миграции в Российской Федерации.

Большинство из них выехали в Россию из-за безработицы, низкого уровня заработной платы, что является одной из самых больших проблем в Таджикистане.

После поправок в миграционное законодательство из России за последние 4 года было депортировано свыше 200 тыс таджикских мигрантов. По сообщению пресс-службы президента РТ, в апреле этого года Эмомали Рахмон на встрече с Владимиром Путиным поднял вопрос амнистии мигрантов.