В Нур-Султане построят два реабилитационных центра

CA-NEWS (KZ) - В Нур-Султане построят два реабилитационных центра и 4 физкультурно-оздоровительных комплекса. Об этом на активе городе, посвященном обсуждению послания президента РК, сообщил аким столицы А.Кульгинов, передает пресс-служба акимата.

«Вопросы укрепления здоровья нации требуют особого внимания. Глава государства поручил расширить сеть малых и средних центров реабилитации для детей в «шаговой доступности» и подчеркнул обязанность общества по созданию равных возможностей для людей с особыми потребностями. Для этих целей в столице сейчас ведутся работы по двум реабилитационным центрам. Мы с коллегами посетили Центр социального обслуживания, где с детьми с особыми потребностями занимаются специалисты. Во время встречи они отметили, что в учреждении недостаточно специальных аппаратов, оборудований. Мы все эти вопросы учтем при открытии новых реабилитационных центров», - сказал А.Кульгинов.

Помимо этого, во всех районах города запланировано строительство 4 физкультурно-оздоровительных комплексов. Ведутся работы по установке спортивных площадок в жилых массивах города.