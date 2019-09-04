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  4 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Сотрудники ООН оценят масштабы разрушений на Багамских островах после урагана Дориан

CA-NEWS (CA) -  Сотрудники Всемирной продовольственной программы (ВПП) и Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) оценят ситуацию на Багамах после мощнейшего урагана Дориан 5-й категории, который обрушился на острова 1 сентября, передает служба новостей ООН.

«Карибское агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий отправило на Багамы две команды для оценки потребностей. В их состав, в частности, вошли представители стран-членов, Всемирной продовольственной программы, Панамериканской организации здравоохранения и Управления по координации гуманитарных вопросов», – сказал представитель ВПП Эрве Верхусел.

В эпицентре удара стихии оказались острова Абако и Большой Багама. Местные власти сообщают о масштабных наводнениях и катастрофических разрушениях – повреждены тысячи жилых домов, линии электропередачи и дороги. По последним данным, Дориан унес жизни пяти человек.

Согласно предварительным оценкам, жители пострадавших Багамских островов в первую очередь нуждаются в чистой питьевой воде, поскольку и без того плохо функционирующая система водоснабжения пострадала в результате урагана, а к пресной воде из-за наводнений могла примешаться морская вода. Жители Багам, подчеркивают в ООН, также нуждаются в продовольственной помощи и временном жилье.

В настоящее время Дориан двигается в направлении американского штата Флорида, однако интенсивность урагана уже снизилась до 3-й категории. Во вторник и среду в штате ожидаются ливни и сильный ветер. Ранее местные власти объявили эвакуацию жителей прибрежных районов, однако серьезных разрушений во Флориде не ожидается.

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