РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Актау и Алматы собрались люди, выступающие против строительства китайских заводов в Казахстане
фото: Vlast.kz
фото: Vlast.kz

CA-NEWS (KZ) -  Перед акиматом Алматы собрались несколько десятков человек, недовольные тем, что на территории Казахстана собираются строить китайские заводы. Также на акцию протеста вышли жители столицы, сообщает Vlast.kz. Также они приняли резолюцию, в которой выдвинули свои требования.

Протестующие заявляли, что «инвестиционные проекты, которые Китай проводит в Казахстане, должны проходить прозрачно и под контролем общественности», а также то, что надо отстаивать «национальные интересы, а «право на недропользование должно быть национализировано».

К собравшимся выходили представители акиматов, призывали их к диалогу, однако в Алматы требовали, чтобы к ним вышел глава города Бакытжан Сагинтаев, а в столице – отставки Касым-Жомарта Токаева, который, к слову, 11-12 посетит Китай с официальным визитом.

Протестующие вышли сегодня и в Актау на площадь Ынтымак с такими же заявлениями, передает Lada.kz.

Напомним, 3 сентября около 500 человек вышли на площадь Жанаозена на акцию протеста против строительства 55 китайских предприятий.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • «Росатом» планирует в 2020 году начать работы на площадке АЭС в Узбекистане
  • В Кашкадарье свекровь подозревается в жестоком убийстве 26-летней невестки и 2-летнего внука
  • Правительство Казахстана и Счетный комитет проведут анализ эффективности государственных холдингов и нацкомпаний
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×