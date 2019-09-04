В Актау и Алматы собрались люди, выступающие против строительства китайских заводов в Казахстане

фото: Vlast.kz

CA-NEWS (KZ) - Перед акиматом Алматы собрались несколько десятков человек, недовольные тем, что на территории Казахстана собираются строить китайские заводы. Также на акцию протеста вышли жители столицы, сообщает Vlast.kz. Также они приняли резолюцию, в которой выдвинули свои требования.

Протестующие заявляли, что «инвестиционные проекты, которые Китай проводит в Казахстане, должны проходить прозрачно и под контролем общественности», а также то, что надо отстаивать «национальные интересы, а «право на недропользование должно быть национализировано».

К собравшимся выходили представители акиматов, призывали их к диалогу, однако в Алматы требовали, чтобы к ним вышел глава города Бакытжан Сагинтаев, а в столице – отставки Касым-Жомарта Токаева, который, к слову, 11-12 посетит Китай с официальным визитом.

Протестующие вышли сегодня и в Актау на площадь Ынтымак с такими же заявлениями, передает Lada.kz.

Напомним, 3 сентября около 500 человек вышли на площадь Жанаозена на акцию протеста против строительства 55 китайских предприятий.