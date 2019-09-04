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  4 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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МИД предупреждает узбекистанцев о рейдах против нелегалов в Турции

CA-NEWS (UZ) -  МИД Узбекистана предупредил проживающих в Турции узбекистанцевв, что турецкие правоохранительные органы проводят операцию по выявлению нелегальных мигрантов в стране.

Как отмечается в сообщении МИДа от 3 сентября, в настоящее время в Стамбуле в целях обеспечения правопорядка на транспорте, по месту жительства и работы, а также в общественных местах регулярно проводятся рейды по выявлению и депортации из Турции нелегально находящихся иностранных граждан.

По утверждению турецких специалистов, большинство иностранных граждан не знают разницы между документами, дающими право на жительство (ikаmеt izni) и работу (çalişma izni) на территории страны.

"Согласно закону, если иностранный гражданин, имеющий вид на жительство, захочет трудоустроиться, он дополнительно должен оформить себе документ, предоставляющий право на работу (çalişma izni). В противном случае он считается нарушителем закона, в связи с чем в его отношении будут предприниматься соответствующие меры", - отмечается в сообщении МИДа..

С октября 2018 года граждане Узбекистана имеют право находиться в Турции без визы в течение 90 дней. Как заявил МИД Узбекистана, данный срок считается более чем достаточным для оформления и получения разрешения на работу или вида на жительство.

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