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  4 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан и ИБР подписали соглашения на общую сумму свыше $80,6 млн
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (TJ) -  Правительство Таджикистана и Исламский банк развития (ИБР) подписали финансовые соглашения на реализацию трех проектов на общую сумму свыше $80,6 млн, передает Avesta.

По данным министерства финансов республики, соглашения предусматривают выделение финансовых средств для реализации трех проектов.

Это проекты – «Улучшение качества медицинских услуг для матери и ребенка в четырёх районах Хатлонской области», «Улучшение управления водных ресурсов в Хатлонской области» и проект разработки технико-экономического обоснования для создания кластеров по переработке овощей и фруктов в Согдийской области и городах Куляб и Гиссар.

Стоимость соглашения по проекту «Улучшения качества медицинских услуг для матери и ребенка в четырёх районах Хатлонской области» составит более $26,8 млн. Размер кредитного финансирования проекта «Улучшение управления водных ресурсов в Хатлонской области» составляет $53,5 млн.

Последний проект предусматривает разработку технико-экономического обоснования для создания кластеров по переработке овощей и фруктов в Согдийской области и городов Куляба и Гиссара. Стоимость этого проекта, который финансируется ИБР и Исламской корпорацией по развитию частного сектора, составит $380 тыс.

Указанные финансовые документы подписали министром финансов РТ Файзиддин Кахорзода и региональный директор ИБР по Центральной Азии Хишам Маъруф.

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