Завезенные из Армении и Кыргызстана автомобили облагаются налогами и пошлинами - КГД Казахстана

CA-NEWS (KZ) - В настоящее время казахстанцы активно интересуется возможностями ввоза легковых автомобилей для личного пользования. При этом вопросы задаются как по автомобилям, ввозимым из третьих стран, так и по автомобилям, которые ввозятся из стран Евразийского экономического союза – это Армения, Белоруссия, Россия и Кыргызстан. О том, как они ввозятся в страну, и облагаются ли налогами и таможенными пошлинами, рассказали в Комитете госдоходов минфина Казахстана, передает Zakon.kz.

- Автомобили из третьих стран можно временно ввозить на один год иностранным гражданам без уплаты каких либо платежей. Граждане государств-членов ЕАЭС могут временно ввозить иностранные автомобили только при условии уплаты обеспечения, это так называемая финансовая гарантия также на один год, - пояснили в комитете.

При этом граждане Казахстана могут ввозить на территорию республики автомобили, растаможенные в Киргизии до 1 января 2014 года и автомобили, растаможенные в Армении до 10 октября 2014 года.

Автомобили, растаможенные в Кыргызстане, в период с 1 января 2014 года до 1 января 2020 года; в Армении, в период с 10 октября 2014 года до 1 января 2020 года признаются иностранными товарами и находятся под таможенным контролем.

- Указанные автомобили могут временно ввозиться на территорию Республики Казахстан только лицами, постоянно проживающими в Кыргызстане и Армении,- отметили в КГД.

Лица, которые постоянно не проживают в Кыргызстане и Армении, могут ввозить указанные автомобили на территорию РК в следующих случаях:

- после уплаты таможенных пошлин, налогов в размере разницы сумм таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате по ставкам, указанным в приложении 2 к Решению Совета ЕЭК от 20 декабря 2017 года "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования", и уплаченных сумм таможенных пошлин, налогов;

- для авто из Армении - после 1 января 2023г.,

- для авто из Киргизии - после 1 января 2025 г.

Также в ведомстве отметили, что сегодня на рынке есть автомобили, которые были ранее ввезены из Монголии и затем были незаконно поставлены на регистрационный учет в органах внутренних дел Казахстана.

- Такие автотранспортные средства считаются иностранным товаром, и по ним будут приниматься соответствующие меры, - сказали в КГД.

Там порекомендовали казахстанцам при покупке проверять легальность ввоза автомобилей и проведения таможенной очистки путем обращения в территориальные органы государственных доходов.