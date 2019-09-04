РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Япония завершила реализацию 4-х проектов в Таджикистане на сумму $350 тыс.
иллюстративное фото
иллюстративное фото

CA-NEWS (TJ) -  Япония завершило реализацию четырех проектов в Таджикистане в рамках программы японского правительства по безвозмездной помощи и гуманитарной безопасности для широких слоев населения на общую сумму $349 тыс. 970, передает Avesta.

Как сообщает посольство Японии в Таджикистане, в рамках реализации первого проекта джамоату имени Гаффора Мирзо Ховалингского района была предоставлена сельхозтехника на сумму около $89,3 тыс.

Второй проект, на сумму $89,2 тыс. грантовых средств предусматривал строительство нового здания школы №11 в городе Турсунзаде/

В поселке Оби Гарм города Рогуна за счет средств, выделенных правительством Японии в размере $89,2 тыс. было построено дополнительное здание школы №7.

В Нурабадском районе правительство Японии, выделившее на эти цели $82,2 тыс., помогло построить новое здание школы №79.

Правительство Японии намерено и впредь оказывать поддержку созданию лучшего общества для всех людей, и обязуется работать вместе с народом Таджикистана, отмечается в сообщении.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Казахстане назвали причину высоких цен на авиабилеты
  • Россия и Монголия создадут фонд инвестиционного сотрудничества
  • Правительство Казахстана и Счетный комитет проведут анализ эффективности государственных холдингов и нацкомпаний
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×