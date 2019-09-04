Япония завершила реализацию 4-х проектов в Таджикистане на сумму $350 тыс.

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CA-NEWS (TJ) - Япония завершило реализацию четырех проектов в Таджикистане в рамках программы японского правительства по безвозмездной помощи и гуманитарной безопасности для широких слоев населения на общую сумму $349 тыс. 970, передает Avesta.



Как сообщает посольство Японии в Таджикистане, в рамках реализации первого проекта джамоату имени Гаффора Мирзо Ховалингского района была предоставлена сельхозтехника на сумму около $89,3 тыс.

Второй проект, на сумму $89,2 тыс. грантовых средств предусматривал строительство нового здания школы №11 в городе Турсунзаде/

В поселке Оби Гарм города Рогуна за счет средств, выделенных правительством Японии в размере $89,2 тыс. было построено дополнительное здание школы №7.

В Нурабадском районе правительство Японии, выделившее на эти цели $82,2 тыс., помогло построить новое здание школы №79.

Правительство Японии намерено и впредь оказывать поддержку созданию лучшего общества для всех людей, и обязуется работать вместе с народом Таджикистана, отмечается в сообщении.