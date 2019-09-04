Иранский военнослужащий женился на 11-летней девочке. Суд брак расторгнул

CA-NEWS (CA) - Главный судья иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед вынесла решение по браку 22-летнего местного жителя с 11-летней девочкой, признав этот союз недействительным, передает info24.



Она запретила молодоженам вступать в интимные отношения в течение двух последующих лет. После этого им следует вновь оформить брак, если у них сохранится такое желание.

Скандал вокруг неравного брака разгорелся после публикации в соцсетях видео, снятого на свадьбе иранской журналисткой Масих Алинежад. Многие комментаторы откровенно назвали действия совершеннолетнего жениха преступлением, а его родственников обвинили в соучастии.

Молодой человек и его семья заявили, что брак был «гостевым» и предназначался для того, чтобы молодая пара смогла «получше узнать друг друга».

Иранские законы, несмотря на ранние браки в этой стране, требуют, чтобы невеста дала задокументированное согласие на замужество. Если она совсем юна, то на первые годы семейной жизни к ней приставляют опекуна, в обязанности которого входит следить, чтобы муж не обижал девушку.