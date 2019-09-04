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  4 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Facebook представила функцию распознавания лиц по чужим фото

CA-NEWS (CA) -  Американская корпорация Facebook объявила, что теперь каждый пользователь сможет настроить технологию распознавания лиц на публикуемых фотографиях, передает "Ъ".

Когда пользователь включит эту функцию, то Facebook сможет распознавать его лица на фотографиях с других аккаунтов и уведомлять пользователя об этом. Facebook утверждает, что не будет передавать информацию третьим лицам или продавать свою технологию.

С 2017 года эта возможность была активирована у части аудитории, теперь ее могут включить все. Так, пользователь, чье изображение было загружено, мог отметить себя, отказаться от предложения или указать, что он отсутствует на снимке. Уведомления о загрузке фотографий работали в большинстве стран, кроме Канады и Евросоюза, в которых регулируется сфера распознавания лиц.

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