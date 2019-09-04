Послание президента Казахстана прокомментировали в Европарламенте

CA-NEWS (KZ) - Депутат Европейского парламента, член делегации ЕП по сотрудничеству со странами Центральной Азии Тьерри Мариани прокомментировал Послание Президента РК народу Казахстана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Тьерри Мариани убежден, что бессистемная политическая либерализация может привести к дестабилизации внутриполитической ситуации в стране, тогда как постепенная реализация политических реформ и учёт исторических особенностей народов приносят положительный результат.

«Я думаю, что это голос мудрости, поскольку каждая страна должна идти вперед, но не бежать вперед, если она не готова. Нужна реформа, как и во всех странах, но слишком быстрая либерализация может быть опасна. Во многих странах, когда мы забываем роль истории, это заканчивается катастрофой», - сказал политик, который избран в Европейский парламент по списку французской партии «Национальное объединение».

«С момента обретения независимости Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев шаг за шагом продвигался вперед, что привело к позитивным итогам», - добавил депутат Европейского парламента.

Тьерри Мариани, который также является членом Комитета по иностранным делам и Подкомитета по правам человека Европарламента, поддерживает стремление Президента Казахстана укреплять гражданское общество и вовлекать его в обсуждение наиболее актуальных общегосударственных вопросов.

«Это (создание Национального Совета общественного доверия – прим. авт.) положительный процесс. Необходимо уделять больше внимания гражданскому обществу, отечественным неправительственным организациям. Пока слишком рано говорить, принесет ли этот (процесс) ожидаемые результаты, но я думаю, что хорошо иметь что-то подобное, которое может создать основу для дальнейшего прогресса», - сказал он.

Особенное внимание спикер уделил ужесточению наказания за сексуальное насилие и педофилию. Усиление ответственности за такие преступления, по его словам, являются общемировой практикой.

«Кто может быть против усиления борьбы с педофилией, усиления борьбы с насилием в отношении женщин? – задается вопросом Тьерри Мариани, - Мы будем против смертной казни, но ужесточение такого законодательства происходит во всех странах».