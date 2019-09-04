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  4 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МВД Казахстана опровергает информацию о строительстве 55 китайских заводов из-за которых в шести городах прошли акции протеста

CA-NEWS (KZ) -  Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев назвал ложной информацию о строительстве китайских заводов в Казахстане и предупредил, что несанкционированные митинги будут пресекаться.

"Группа людей вышла против того, что якобы 55 китайских предприятий открываются в Казахстане. На сегодняшний день такая информация ложная и никаких таких предприятий не открываются. Дело в том, что есть совместные предприятия, есть инвестиции. Но в тоже время сейчас распространяется в соцсетях неправильная информация, она незаконна. Если там будут призывы к незаконным митингам, то органы внутренних дел будут эти митинги пересекать. На сегодняшний день нарушения общественного порядка нет, все спокойно", - цитирует слова министра Zakon.kz.

Сегодня на акции протеста, выражая свою поддержку жанаозенцам и недовольство возможным строительством китайских заводов в Казахстане, вышли жители городов – Алматы, Актау, Актобе, Караганды, Шымкента и Нур-Султана.

Акцию проведена в поддержку жителей Жанаозена, которые третий день выступают против поездки президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в КНР и строительства в Казахстане 55 китайских заводов, передает vlast.kz.

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