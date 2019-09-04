Молодой узбекистанец, госпитализированный в больницу Москвы с носовым кровотечением, впал в кому

Иллюстративное фото

CA-NEWS (UZ) - 22-летний студент из Самарканда Ульмасхон Бахронов, который 20 августа был доставлен в московскую больницу с кровотечением из носа, вскоре был переведен из палаты в реанимацию, где впал в кому.

Врачи больницы отказались комментировать его состояние. По словам матери больного юноши, Хилолы Шукуруллоевой, ее сын впал в кому из-за неправильного приема лекарств, назначенных врачами больницы, передает centralasian.org.

20 августа Ульмасхон Бахронов, перешедший на 4-й курс Российского университета дружбы народов (РУДН), был принят в ЛОР-отделение больницы № 67 в Москве.

По словам родственников парня, у него открылось носовое кровотечение, и он был доставлен в больницу на машине скорой помощи.

Мать узбекского студента Хилола Шукуруллоева сказала, что ее сын, почти выздоровел и должен был выписаться, но его неожиданно по приказу психиатра 27 августа перевели в реанимацию.

«У него заболела голова за день до выписки из больницы. Вызвали невропатолога, который сказал ему: «Вы психически больны, вы слышите различные голоса, и у вас начинается шизофрения». Его поместили в реанимацию и связали ему руки. Там его спросили: «Ты употребляешь наркотики? Завтра мы проверим это». И назначили препарат Галоперидол. После того, как медсестра ввела этот препарат, через пять часов сердце моего ребенка остановилось», - рассказала мать юноши.

Однако врачи, которым удалось восстановить сердцебиение студента, сообщили его родственникам, что его мозг перестал функционировать.

По словам матери парня, ей обо всём рассказала однокурсница сына по имени Вера, которая в те дни была с ним вместе в палате. Вера рассказала, что доктора попросил у Ульмасхона медицинскую страховку, в противном случае ему было бы отказано в медицинской помощи.

«Ульмасхон показал врачам медицинскую страховку, и потребовал оказания ему медицинской помощи. После этого, его перевели в отдельную палату и начали оказывать помощь», - приводит стова Вера мать юноши.

В состоянии больного, по словам его матери, нет изменений. 7 дней он находится в коме. «Врачи говорят: «Мы не знаем причину!» Мы прилетели из Самарканда на следующий день, и они сказали, что у него наступила смерть мозга - выживет он или нет - неизвестно».

Хилола Шукуруллаева по профессии врач и по её словам, ее сын Ульмасхон несколько месяцев назад перенес пластическую операцию на носу. «Ухудшение состояния было вызвано тем, что доктор Андрей Павлов назначил ему антипсихотический препарат Галоперидол», - сказала мать.

- У него было искривление в носу. Это была простая операция, чтобы облегчить его дыхание. Я сказали им, что Галоперидол останавливает сердце и убивает печень. Они ответили: «Ваш сын был доставлен к нам в цирротическом состоянии». Вовсе нет! Этот препарат дал интоксикацию. Мальчика убили! Вера возражала против перевода его в реанимацию, но её выгнали из палаты, - рассказала мать ребёнка.

Родители Ульмаса Бахронова, который находится в критическом состоянии, утверждают, что состояние его ребенка было вызвано халатностью врачей.

Андрей Павлов, начальник отдела соматопсихиатрии, который назначил препарат узбекскому студенту в Московской городской клинической больнице № 67, отказался от комментариев, прокомментировав это тем, что находится в данное время в отпуске.

Родственники студента связались с российским и узбекским министерствами здравоохранения и Генеральной прокуратурой с просьбой провести расследование по этому вопросу.