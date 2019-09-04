Президент Узбекистана подписал закон о защите женщин от насилия

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв подписал Закон "О защите женщин от притеснения и насилия", который обязывает МВД принимать безотлагательные меры по пресечению притеснения и насилия женщин.

Также органам внутренних дел поручили проводить работы по предупреждению насилия в отношении женщин в индивидуальном порядке.

Согласно новому закону, женщина, в отношении которой были совершены насильственные действия, может обратиться в суд или соответствующие органы, а также получить бесплатную юридическую консультацию. Более того, жертва насилия имеет право на получение бесплатной медицинской, психологической, социальной, экономической и иной помощи.

Женщин, которые обращаются в суд по причине насилия, будут освобождать от уплаты государственной пошлины.