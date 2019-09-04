Президент Туркменистана посетит с визитом Кыргызстан

CA-NEWS (TM) - Первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Нуран Ниязалиев провел встречу с послом Туркменистана Шадурды Мередовым, сообщает Trend со ссылкой на МИД Кыргызстана.

Были обсуждены актуальные вопросы повестки дня сотрудничества, а также взаимодействие двух стран в рамках региональных и международных организаций. Ниязалиев подчеркнул важность визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Кыргызскую Республику, сказано в информации.

Стороны также обсудили соответствующие вопросы проведения 4-го заседания кыргызско-туркменской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.

Ранее сообщалось, что Туркменистан и Кыргызстан обсуждают перспективы сотрудничестве в области создания перерабатывающих предприятий.

Сторонами была достигнута договоренность о поддержке создания совместных предприятий, ориентированных на рынки Европейского союза, Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Китая.

Кыргызстан ведет также переговоры с государственной товарно-сырьевой биржей Туркменистана для поиска возможностей увеличения товарооборота. Туркменистан готов рассмотреть возможности совместной добычи и переработки полезных ископаемых в Кыргызстане. Стороны обсуждают перспективы партнерства в сфере промышленности и транспорта.