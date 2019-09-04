РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Туркменистана посетит с визитом Кыргызстан

CA-NEWS (TM) -  Первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Нуран Ниязалиев провел встречу с послом Туркменистана Шадурды Мередовым, сообщает Trend со ссылкой на МИД Кыргызстана.

Были обсуждены актуальные вопросы повестки дня сотрудничества, а также взаимодействие двух стран в рамках региональных и международных организаций. Ниязалиев подчеркнул важность визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Кыргызскую Республику, сказано в информации.

Стороны также обсудили соответствующие вопросы проведения 4-го заседания кыргызско-туркменской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.

Ранее сообщалось, что Туркменистан и Кыргызстан обсуждают перспективы сотрудничестве в области создания перерабатывающих предприятий.

Сторонами была достигнута договоренность о поддержке создания совместных предприятий, ориентированных на рынки Европейского союза, Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Китая.

Кыргызстан ведет также переговоры с государственной товарно-сырьевой биржей Туркменистана для поиска возможностей увеличения товарооборота. Туркменистан готов рассмотреть возможности совместной добычи и переработки полезных ископаемых в Кыргызстане. Стороны обсуждают перспективы партнерства в сфере промышленности и транспорта.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Кашкадарье свекровь подозревается в жестоком убийстве 26-летней невестки и 2-летнего внука
  • В Ташкенте открылся первый зарубежный филиал российского ядерного вуза
  • Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин встретился с главой Chevron
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×