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  4 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава Ташкента провел урок в школе, где он учился сам

CA-NEWS (UZ) -  Сегодня, 4 сентября в учебных заведениях Узбекистананачался новый учебный год.

Хоким (глава) Ташкента Джахонгир Артыкходжаев посетил свою родную школу № 169 Шайхантахурского района, сообщается в Телеграм-канале пресс-службы хокимията.

В ходе посещения школы хоким встретился с учителями и учениками, поздравил с началом учебы и провел открытый урок в девятом классе.

Говоря о выборе специальности, глава столицы предложил ребятам и девушкам обратить внимание на профессии учителя, врача и специалиста по информационным технологиям как самые востребованные в ближайшее десятилетие.

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