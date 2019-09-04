Глава Ташкента провел урок в школе, где он учился сам
- Узбекистан, общество
- 19:26, 04 сентября 2019
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CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 4 сентября в учебных заведениях Узбекистананачался новый учебный год.
Хоким (глава) Ташкента Джахонгир Артыкходжаев посетил свою родную школу № 169 Шайхантахурского района, сообщается в Телеграм-канале пресс-службы хокимията.
В ходе посещения школы хоким встретился с учителями и учениками, поздравил с началом учебы и провел открытый урок в девятом классе.
Говоря о выборе специальности, глава столицы предложил ребятам и девушкам обратить внимание на профессии учителя, врача и специалиста по информационным технологиям как самые востребованные в ближайшее десятилетие.