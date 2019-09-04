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  4 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте недосчитались более двух тысяч флагов после Дня Независимости

CA-NEWS (UZ) -  Более двух тысяч государственных флагов Узбекистана, установленных на улицах Ташкента, не досчитались после празднования Дня независимости страны, сообщило РИА Новости. ссылаясь на представителя хокимията (мэрии) столицы.

В Узбекистане 1 сентября отметили 28-ю годовщину Дня Независимости. В этом году праздник в стране отмечали четыре дня. В дни праздников в социальных сетях распространились фотографии и видео, на которых люди снимали флаги с уличных столбов вдоль дорог и на автострадах. Многие пользователи в своих аккаунтах осудили проявление подобного "патриотизма".

"Действительно, в ночь с первого на второе сентября наши службы не досчитались более 2 тысяч флагов Узбекистана, установленных на улицах города", - сказал представитель мэрии.

По данным администрации, к празднику на улицах Ташкента были установлены 6852 тысячи государственных флагов Узбекистана, из которых 2037 тысячи исчезли. Цена каждого флага составила 70 тысяч сумов (около 7,5 доллара).

"Мы призываем наших граждан быть сознательней и относиться бережно к государственному имуществу, которое украшает столицу", добавили в мэрии.

Вечером 1 сентября в соцсетях также широкий резонанс вызвали сообщения и видео о том, как десятки автомобилей, разъезжая по столице с флагами, беспрерывно сигналили, создавая аварийные ситуации на дорогах.

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