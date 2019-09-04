Посол КНР в Казахстане прокомментировал митинги против строительства китайских предприятий

CA-NEWS (KZ) - Посол Китая в Казахстане Чжан Сяо прокомментировал митинги против строительства китайских предприятий в Казахстане и назвал чепухой обоснование его участников о том, что Китай, якобы, хочет захватить территорию и переселить в Казахстан население, передает Vlast.kz.

«Я хочу обратить внимание на общий фон этих митингов. Они произошли прямо накануне важнейшего визита, который в настоящее время готовится полным ходом обеими странами (визит Токаева в КНР). Поэтому без труда могу утверждать, что подобные действия направлены именно против этого важного события в двусторонних отношениях. Предполагается, что за этими митингующими ораторами стоят некие силы, которые поспособствовали, подтолкнули, стараясь разжечь, мягко говоря, отрицательное негативное настроение населения против Китая и против развития наших двусторонних отношений», - заявил посол Сяо в ходе мероприятия, посвященного передаче Казахстану учебников по изучение китайского языка.

При этом он заметил, что «их попытки обречены на провал, так как они исходят исключительно из корыстных геополитических интересов».

«Хочу обратить ваше внимание на один момент: по официальной информации Китай даже не вошел в первую тройку стран, вложивших инвестиции в казахстанскую экономику. Информация уже есть. И где их обоснование утверждать, что Китай якобы хочет захватить территорию, переселить сюда население и так далее, и тому подобное? Это какая-та чепуха», - сказал Сяо.

«Я знаком с ситуацией, но, думаю, комментировать ее сегодня не буду, потому что сразу после митингов в МИД прошел брифинг, на котором мои коллеги прокомментировали и дали подробные разъяснения, откуда 55 проектов, как они проходили, проходят государственную экспертизу, как совместная комиссия проводит отбор каждого конкретного проекта. У меня к этому дополнений нет», - отметил посол.

Он привел пример одного из этих 55-ти проектов - Шымкентский нефтеперерабатывающий завод.

«Завод был старый, построен в советское время. До реконструкции и модернизации он не соответствовал современным технологическим нормам. Он устарел и по качеству выпускаемой продукции, и по выбросам в атмосферу. Завод практически был основным источником загрязнения воздуха в этой местности. Благодаря нашему совместному сотрудничеству, усилиям завод полностью обновился, приобрел новый облик. Он заработал в полную мощность», - заключил посол Китая в Казахстане.

Напомним, 4 сентября на акции протеста, выражая свою поддержку жанаозенцам и недовольство возможным строительством китайских заводов в Казахстане, вышли жители городов – Алматы, Актау, Актобе, Караганды, Шымкента и Нур-Султана.

Акция была проведена в поддержку жителей Жанаозена, которые третий день выступают против поездки президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в КНР и строительства в Казахстане 55 китайских заводов.