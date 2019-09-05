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  5 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Уволен министр торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана
Аманмурад Ишанов
Аманмурад Ишанов

CA-NEWS (TM) -  4 сентября президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовподписал указ об освобождении от должности министра торговли и внешнеэкономических связей Амандурды Ишанова. Министр был уволен «за серьезные недостатки, допущенные в работе», передает госинформагентство ТДХ.

Место министра торговли занял экс-глава Торгово-промышленной палаты Оразмырат Гурбанназаров. В свою очередь торговую палату возглавил Довлетгелди Реджепов, до этого занимавший место заместителя председателя.

Более конкретных причин увольнения Ишанова официальные издания традиционно не называют.

Хроники Туркменистана отмечают, что в августе Туркменистан представлял свою экспортную продукцию в рамках Первого каспийского экономического форума, который прошел в Авазе, а также на бизнес-форуме в Сингапуре.

На должности министра торговли Ишанов, назначенный в конце июля 2018 года продержался чуть больше года.

Назначенный министром Гурбанназаров с 2017 по 2018 годы занимал должность вице-премьера правительства по вопросам торговли.

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