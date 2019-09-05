Верховная рада Украины сняла неприкосновенность с депутатов

CA-NEWS (CA) - Верховная рада Украины окончательно утвердила изменения в конституцию, предусматривающие полную отмену неприкосновенности депутатов украинского парламента, передает BBC.



Проголосованный 3 сентября закон предусматривает отмену положения о том, что депутат Рады не может быть задержан, арестован или привлечен к уголовной ответственности без согласия парламента.

При этом в конституции остается положение о том, что депутаты не несут юридической ответственности за результаты своих голосований или высказываний в парламенте или его органах за исключением ответственности за клевету.

Изменения вступят в силу 1 января 2020 года. Отмена депутатской неприкосновенности была одним из фундаментальных предвыборных обещаний президента Украины Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа".