РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Верховная рада Украины сняла неприкосновенность с депутатов

CA-NEWS (CA) -  Верховная рада Украины окончательно утвердила изменения в конституцию, предусматривающие полную отмену неприкосновенности депутатов украинского парламента, передает BBC.

Проголосованный 3 сентября закон предусматривает отмену положения о том, что депутат Рады не может быть задержан, арестован или привлечен к уголовной ответственности без согласия парламента.

При этом в конституции остается положение о том, что депутаты не несут юридической ответственности за результаты своих голосований или высказываний в парламенте или его органах за исключением ответственности за клевету.

Изменения вступят в силу 1 января 2020 года. Отмена депутатской неприкосновенности была одним из фундаментальных предвыборных обещаний президента Украины Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа".

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Таджикистан и ИБР подписали соглашения на общую сумму свыше $80,6 млн
  • Вопрос о Назарбаеве на $20 тыс. задали в индийском телешоу
  • Президент Таджикистана подписал указ об осеннем армейском призыве
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×