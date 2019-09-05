Верховная рада Украины сняла неприкосновенность с депутатов

- Азия и мир, политика
- 9:17, 05 сентября 2019
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CA-NEWS (CA) - Верховная рада Украины окончательно утвердила изменения в конституцию, предусматривающие полную отмену неприкосновенности депутатов украинского парламента, передает BBC.
Проголосованный 3 сентября закон предусматривает отмену положения о том, что депутат Рады не может быть задержан, арестован или привлечен к уголовной ответственности без согласия парламента.
При этом в конституции остается положение о том, что депутаты не несут юридической ответственности за результаты своих голосований или высказываний в парламенте или его органах за исключением ответственности за клевету.
Изменения вступят в силу 1 января 2020 года. Отмена депутатской неприкосновенности была одним из фундаментальных предвыборных обещаний президента Украины Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа".