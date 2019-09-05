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  5 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане в школу пошли 6,16 миллиона учащихся

CA-NEWS (UZ) -  Накануне, 4 сентября, в 9 904 общеобразовательных школах Узбекистана начался новый учебный год.

По данным Министерства народного образования республики, количество школ по сравнению с прошлым учебным годом выросло на 213 единиц.

383 зданий колледжей по всему Узбекистану будут преобразованы в общеобразовательные школы. На их базе будут созданы 154 новых школ. При этом 229 зданий будут использованы в качестве дополнительных сооружений школ. В результате в 2019-2020 учебном году за счет колледжей дополнительно будет создано 224 тыс. учебных мест.

В 2019-2020 учебном году за парты сели в общей сложности 6,16 млн учащихся. Это на 338,56 тысячи человек больше, чем в предыдущем учебном году. Из них 620 тыс. детей пошли в первый класс.

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