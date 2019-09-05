В роддоме Ферганы рожениц с новорожденными детьми разместили на полу

CA-NEWS (UZ) - Руководство роддома Узбекистанского района Ферганской области признало, что некоторых рожениц разместили на полу. По их словам, ситуация «продлилась всего 1-2 дня», так как число рожающих женщин по сравнению с предыдущим годом увеличилось в два раза, а отделение ЗАГСа не работало в праздники, передает centralasian.org.



Женщина, приславшая фото и видео из родильного дома 4 сентября, написала: «Женщин в родильном отделении Узбекистанского района Ферганской области почему-то разместили на полу. Среди них есть уже родившие женщины, есть и беременные. Мы хотим знать, почему они лежат на полу».

На фото и видео видны 4 женщины, лежащие на полу. В одном из видеороликов изображена женщина, сидящая на одеяле и кормящая грудью своего ребенка и пеленающая ребенка, расстелив одеяло на полу. На фотографиях и видео видно, что в двух комнатах расстелили места для 5 человек.

Заместитель главного врача роддома Насиба Омонова сказала, что данная ситуация - временная, так как в соседнем роддоме не смогли принять всех рожениц.

Однако по её словам, это не означает, что женщины лежат на полу 15-20 дней, причина, по которой они размещены на полу 1-2 дня, заключается в другом:

- Поскольку наши выходные длились 3 дня, ЗАГС не работал. Мы не можем выписывать женщин без документов. По 20 женщин родили 31 августа, а также 1 и 2 сентября! А в роддоме всего 60 коек. Вот почему он лежали на полу. Они пролежали так всего 1 день.

По словам Насибы Омоновой, их роддом рассчитан на 120 коек, в том числе 20 коек в гинекологическом отделении, 40 в отделении патологии для беременных и еще 60 для акушерского поста.

Заместитель главного врача роддома сказала, что этот год был "бумом рождаемости" в Узбекистане.

- Вчера я сдала отчет. В августе у нас было 489 родов! По сравнению с предыдущим годом наш коэффициент рождаемости удвоился, поскольку статистика показывает, что показатель рождаемости в период между 1997 и 2000 годами был очень высоким. Девочки, родившиеся в эти годы, сами стали матерями в этом году. Это касается всей республики. В следующем году рождаемость в Узбекистане будет несколько снижена», - сказала Насиба Омонова.

По данным Госкомстата Узбекистана, в 2018 году в истории страны был зарегистрирован наибольший уровень рождаемости.

По официальным данным, население республики на 1 июля 2019 года составило 33 миллиона 523,6 тысячи человек и увеличилось на 268,1 тысячи человек или 0,8% с начала 2019 года.

В 2018 году население страны увеличилось на 597 400 человек или на 1,8 процента по сравнению с 2017 годом.