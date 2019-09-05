В Туркменистане продолжается дефицит бензина

CA-NEWS (TM) - На областных заправках в Туркменистане все еще нет бензина. По сообщениям корреспондентов Радио Азатлык, в условиях дефицита автомобильного топлива на дорогах стало меньше автомобилей.

"А-92 и А-95 нет вообще, только на некоторых заправках можно найти А-80. Дизельное топливо тоже пропало. Это настолько заметно, что дороги в буквальном смысле опустели", - сообщил 4 сентября один из корреспондентов Азатлыка в Туркменистане.

"В Марыйском велаяте отсутствие бензина ощущается особенно. Кроме A-80 другого топлива нет. Сегодня на всех заправках уже висят объявления о том, что 92-го бензина нет. Многие автомобилисты опасаются заливать низкокачественное топливо, из-за этого на трассах машин стало гораздо меньше", - сообщил корреспондент Азатлыка в Мары.

Как отмечают собеседники Азатлыка в Туркменистане, низкокачественное топливо приводит к неисправностям, при этом у многих нет средств для ремонта автомобиля. В связи с этим, в условиях дефицита топлива, предпочитают воздерживаться от использования личного автотранспорта. Вместе с тем для многих автомобиль является единственным источником заработка.

"Многие живут за счет извоза. Им особенно тяжело. Чтобы прожить многие теперь распродают свое имущество. Кроме того, автоинспекция придирается к состоянию автомобилей, требуя взятку", - отмечает корреспондент Азатлыка.

Нынешний децифит топлива в богатом энергоресурсами Туркменистане продолжается с февраля 2018 года, тогда же произошло подорожание топлива. Накануне повышения цен на заправках возник дефицит и большие очереди, осуществлялось полицейское дежурство.

20 августа СМИ страны сообщили о начале строительства двух современных заправок для обслуживания 500 автомобилей в сутки. Одна из них будет расположена на трассе Туркменабат-Газоджак, вторая в дайханском объединении имени Ж.Хекимова в Лебапском велате. 31 августа сообщалось о закупках произведенного в Туркменистане бензина предпринимателями из Швейцарии и Афганистана. Объемы не уточнялись.

Официальная стоимость бензина в Туркменистане, установленная государством составляет 1.5 маната за литр топлива марки А-95 и 1.2 маната за топливо марки А-80, дизельное топливо 1,4 маната. (По официальном курсу ЦБ Туркменистана 3.5 маната -$1).