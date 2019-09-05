Рак стал основной причиной смерти в богатых странах, - исследование

CA-NEWS (CA) - Больше всего людей в мире по-прежнему умирают в результате сердечно-сосудистых заболеваний, однако в развитых странах с высоким уровнем дохода основной причиной смерти стал рак, убивающий пациентов в два с лишним раза чаще.

Таковы результаты масштабного исследования, опубликованные в журнале Lancet и представленные на ежегодном собрании Европейского общества кардиологов, передает BBC.

Изучив данные о госпитализации и смертности более чем 162 тысяч пациентов в возрасте от 35 до 70 лет из 21 страны со всех пяти континентов за 12 лет (2005-2016), ученые пришли к выводу, что заболевания сердечно-сосудистой системы остаются ведущей причиной смерти в странах со средним и низким уровнем дохода (ССД и СНД) - на них приходится чуть более 40% всех летальных исходов.

Однако в странах с высоким уровнем дохода (СВД) от проблем с сердцем умирает лишь около 20% населения, в то время как от рака - более 50%.

Четырехкратный разрыв

По оценкам кардиологов, в 2017 году по всему миру умерло около 55 миллионов человек: из них 17,7 миллиона - от болезней сердечно-сосудистой системы, 4,6 миллиона - от той или иной формы рака.

"Поскольку заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями продолжает падать, рак может стать ведущей причиной смерти по всему миру уже в ближайшие десятилетия", - цитирует издание EurekAlert Жиля Дажене - почетного профессора Университета Лаваля в Квебеке и основного автора исследования.

В бедных странах люди реже всего попадают в больницу с диагнозом "рак", "пневмония", "хроническая обструктивная болезнь легких" или с различного рода травмами. В богатых странах картина ровно обратная - там это основные причины госпитализации.

При этом в целом уровень смертности в СНД вдвое выше, чем в странах со средним уровнем доходов, и в четыре раза превышает аналогичный показатель богатых стран.

При этом авторы исследования отмечают, что, несмотря на значительный масштаб работы, ее результаты нельзя считать универсальными. Например, в число 21 страны не вошли государства из Западной и Северной Африки, а также такие крупные государства, как Россия или Австралия.

Данные о странах с низким уровнем доходов в основном включают государства Южной Азии и несколько африканских стран.

Однако, как отмечает филиппинский профессор Тони Данс, в общей сложности в работе проанализирована медицинская информация из почти 900 городских и сельских поселений со всего мира - а это достаточно разнообразная база данных (с точки зрения факторов риска и других переменных), чтобы можно было делать достаточно достоверные выводы о состоянии дел по всему миру.

Полный список стран и территорий, принявших участие в исследовании: Аргентина, Бангладеш, Бразилия, Зимбабве, Индия, Иран, Канада, Китай, Колумбия, Малайзия, ОАЭ, Пакистан, Палестинская автономия, Польша, Саудовская Аравия, Танзания, Турция, Филиппины, Чили, Швеция, ЮАР.