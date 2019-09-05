Первый форум писателей стран Азии проходит в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Первый форум писателей стран Азии начался в Нур-Султане 4 сентября.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствовал участников Первого форума и пожелал им плодотворной работы.

По словам президента, Азия – великий континент, который был свидетелем того, как возникали, достигали могущества и исчезали в потоке истории великие цивилизации. Невозможно представить историю человечества без арабской, персидской, китайской, индийской цивилизаций.

– Многие до сих пор рассматривают Великий Шелковый путь лишь в экономическом контексте. Действительно, как и в древности, Шелковый путь превращается в мощную силу, объединяющую цивилизации. Рост экономики Азии сопровождается стремительным подъемом литературы, искусства, системы образования, - подчеркнул Глава государства.

Остановившись на перспективах развития азиатской литературы, Касым-Жомарт Токаев предложил учредить специальную премию.

– Считаю, что Форум писателей стран Азии должен стать важнейшей площадкой творческого диалога и проходить на регулярной основе в различных азиатских странах. Самые сложные вопросы, стоящие перед человечеством, необходимо обсуждать именно на таких площадках. Очень важно укреплять роль Азии как центра развития мировой духовности. Поэтому одна из главных задач - стимулировать высокую динамику творческих процессов в литературе. В этих целях считаю целесообразным учредить Международную литературную премию «Азия алыбы», - сказал Президент Казахстана.

Кроме того, глава государства выступил с инициативой создания единой электронной библиотеки произведений азиатских писателей.

І форум писателей Азии собрал 300 литераторов, в число которых вошли номинанты на Нобелевскую премию, лауреаты премий Букера и ASEAN, обладатели творческих и национальных наград из 38 стран. Форум завершится 6 сентября.

На проведение форума из бюджета Казахстана выделили более 281 миллиона тенге (около $722 тысяч). Информация об этом содержится на сайте госзакупок.