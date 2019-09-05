РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Правительство Японии выделило $31 млн на реконструкцию участка дороги на юге Таджикистана

CA-NEWS (TJ) -  Япония выделила около $31 млн. грантовых средств для реконструкции участка Кызылкалъа-Бохтар автомобильной дороги Душанбе-Бохтар, передает Avesta.

Министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода и глава представительства Японского Агентства по международному сотрудничеству (JICA) в РТ, Хидеки Танабе подписали накануне Грантовое соглашение «Проекта реабилитации участка Кызылкала-Бохтар автомобильной дороги Душанбе-Бохтар».

Как сообщает представительство JICA в Таджикистане, правительство Японии выделило 3,232,000,000 японских иен для реализации данного проекта и 117,000,000 японских иен для детального проектирования (около $31 млн.) через JICA.

Целью проекта является повышение безопасности перевозок и дорожного движения, тем самым содействие экономическому развитию Таджикистана.

Выразив благодарность JICA за сотрудничество, г-н Каххорзода подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества в восстановлении и реконструкции других дорог в стране.

Танабе выразил уверенность в том, что этот проект будет способствовать дальнейшему развитию Таджикистана.

В то время как автомобильная дорога Душанбе – Бохтар будет реабилитирована, вся дорога, соединяющая Душанбе – Нижний Пяндж (приграничный район с Афганистаном) будет улучшена и будет способствовать развитию логистики между двумя странами.

JICA намерено продолжить сотрудничество в транспортном секторе, уделяя особое внимание управлению дорожными активами в тесном сотрудничестве с министерством транспорта и другими партнерами по развитию.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Президент Узбекистана подписал закон о защите женщин от насилия
  • Все больше абитуриентов из Узбекистана выбирают таджикские вузы - СМИ
  • АБР выделит Монголии кредит в $27 млн на поддержку проекта по упрощению процедур международной торговли
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×