Правительство Японии выделило $31 млн на реконструкцию участка дороги на юге Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Япония выделила около $31 млн. грантовых средств для реконструкции участка Кызылкалъа-Бохтар автомобильной дороги Душанбе-Бохтар, передает Avesta.



Министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода и глава представительства Японского Агентства по международному сотрудничеству (JICA) в РТ, Хидеки Танабе подписали накануне Грантовое соглашение «Проекта реабилитации участка Кызылкала-Бохтар автомобильной дороги Душанбе-Бохтар».

Как сообщает представительство JICA в Таджикистане, правительство Японии выделило 3,232,000,000 японских иен для реализации данного проекта и 117,000,000 японских иен для детального проектирования (около $31 млн.) через JICA.

Целью проекта является повышение безопасности перевозок и дорожного движения, тем самым содействие экономическому развитию Таджикистана.

Выразив благодарность JICA за сотрудничество, г-н Каххорзода подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества в восстановлении и реконструкции других дорог в стране.

Танабе выразил уверенность в том, что этот проект будет способствовать дальнейшему развитию Таджикистана.

В то время как автомобильная дорога Душанбе – Бохтар будет реабилитирована, вся дорога, соединяющая Душанбе – Нижний Пяндж (приграничный район с Афганистаном) будет улучшена и будет способствовать развитию логистики между двумя странами.

JICA намерено продолжить сотрудничество в транспортном секторе, уделяя особое внимание управлению дорожными активами в тесном сотрудничестве с министерством транспорта и другими партнерами по развитию.