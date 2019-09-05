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  5 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Россия стремится расширить научное сотрудничество с Монголией, Китаем и Японией

CA-NEWS (MNG) -  Российская академия наук (РАН) планирует наладить широкое сотрудничество с научными кругами Японии, Китая и Монголии, в ноябре может состояться очередная поездка руководства РАН в Китай. Об этом президент ТАСС Александр Сергеев заявил на пятом Восточном Экономический форум (EEF),

«У нас прекрасные рабочие отношения с руководством Китайской академии наук, китайского научного сообщества. Недавно президент Академии наук Китая Бай Чуньли посетил Москву, мы подписали соглашение о сотрудничестве. Планируется, что в ноябре делегация РАН посетит с рабочим визитом Китай », - сказал он.

По словам Сергеева, российские и японские ученые могут выступить с совместными проектами по проведению научных исследований на острове Сахалин.

«Одним из перспективных направлений сотрудничества с японскими учеными являются научные проекты на Сахалине. Сейчас ведутся серьезные переговоры о подписании соглашения о научном сотрудничестве с Токийским университетом», - сказал он.

Он также сообщил, что руководство РАН посетит Улан-Батор, чтобы обсудить развитие и расширение научного сотрудничества между двумя странами.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября и примет более 30 000 человек.

Президент России Владимир Путин прибыл в дальневосточный город Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме и провел серию встреч с зарубежными лидерами, в том числе с президентом Монголии, Халтмаагийном Баттулгой.

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