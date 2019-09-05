Путин рассказал про инвестиции России в Монголию

CA-NEWS (MNG) - Российско-монгольские отношения вышли на новый уровень всестороннего стратегического партнерства, заявил президент России Владимир Путин по окончании официального визита в Улан-Батор.

После переговоров с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой и председателем Великого Хурала Гомбожавыном Занданшатаром Путин прокомментировал давнюю традицию дружбы и взаимной выгоды, поблагодарил Монголию за помощь в победе над фашизмом и отметил, что Москва и Улан-Батор договорились о "большинстве ключевых вопросов".

«Мы подробно говорили о перспективном сотрудничестве между нашими странами в области обороны, военной техники и антитеррористической деятельности», - сказал Путин на пресс-конференции во Дворце правительства, добавив, что такое сотрудничество будет иметь важное значение для безопасности в Азии.

Информационное агентство ТАСС сообщило, что в ходе визита лидеры подписали 10 межведомственных документов, в том числе бессрочный Договор о дружественных отношениях и Межправительственный протокол о безвозмездной военно-технической помощи Монголии, который призван обновить соглашение, подписанное в марте 2004 года, передает украинская пресса UAWire.

Совместные российско-монгольские военные учения были проведены в Монголии в августе. «Мы обязательно продолжим эту практику», - пообещал Путин.

По словам российского президента, наряду с военным сотрудничеством Россия расширит свои экономические связи с Монголией, чтобы вернуть взаимную торговлю к пиковым уровням с 2012 года. Перспективные совместные проекты будут включать развитие инфраструктуры, энергетики и поиск природных ресурсов в стране.

По словам Путина, РЖД «готовы помочь нашим монгольским партнерам модернизировать маршруты, модернизировать локомотивный парк и построить новые транспортные маршруты».

Он также сообщил, что российская атомная энергетическая компания "Росатом" рассматривает возможность создания в Монголии центра ядерной науки. РосГеология и Управление по минеральным ресурсам и нефти Монголии также будут совместно искать ресурсы. Кроме того, Почта России подписала соглашение о стратегическом партнерстве с Монгольской почтой “Монгол Шуудан”.

Финансирование проектов будет осуществляться Российско-Монгольским фондом инвестиционного сотрудничества, который Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение о создании 3 сентября.

В настоящее время Россия инвестирует «буквально десятки миллионов долларов в год» в Монголию, сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев: «Но мы считаем, что он может достигать несколько сотен миллионов долларов в год».

«Капитальные вложения фонда будут осуществляться в основном в национальных валютах», - пояснил Путин.

В 2016 году Путин списал долг в размере 174,2 миллиона долларов, который Монголия задолжала Москве через межправительственный заем и который был просрочен на тот момент.

«Тот факт, что Монголия имела нерешенные финансовые обязательства перед Россией, является сдерживающим фактором для развития двустороннего инвестиционного сотрудничества», - поясняется указ о списании.